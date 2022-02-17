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Трасс собралась угрожать России статусом изгоя

Глава МИД Британии Трасс собирается пригрозить России тяжелыми последствиями для экономики
Элизабет Трасс

Элизабет Трасс. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс собирается пригрозить России тяжелыми последствиями для экономики страны и статусом международного изгоя во время своего визита на Украину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на опубликованное заранее заявление начальницы Форин-офиса.

«Мы готовы разговаривать. Но мы ясно заявляем: если они решат продолжить движение по пути агрессии, наступят тяжелые последствия, которые дорого обойдутся экономике России и принесут ей статус изгоя», — говорится в сообщении министра иностранных дел Британии.

Поездка Трасс по Европе включит в себя посещение Польши, Украины и Германии. Она проведет встречи с польским и украинским министрами иностранных дел Збигневым Рау и Дмитрием Кулебой, а также выступит а Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Трасс должна извиниться за распространение лжи и дезинформации. 15 февраля Захарова сообщила, что распространяемая в Лондоне информация о вторжении России на Украину «под чужим флагом» является «неуклюжей попыткой сохранить лицо».

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Николай Чигасов
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