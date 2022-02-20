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Миллиардер Брэнсон высказался о происходящем на Украине

Британский миллиардер Брэнсон обвинил Россию в кризисе на Украине: это скользкий путь
Ричард Брэнсон

Ричард Брэнсон. Фото: Joe Skipper / Reuters

Британский миллиардер Ричард Брэнсон выступил в поддержку Украины, его слова опубликованы на сайте основанной им корпорации Virgin Group.

По словам бизнесмена, он встречался с послом Украины в Великобритании Вадимом Пристайко и говорил «о роли мирового бизнес-сообщества, необходимости отстаивать мир». Стороны подняли вопрос о Будапештском меморандуме 1994 года. В тот же период Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия.

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Брэнсон обвинил Россию в кризисе и в том, что она готовит нападение на Украину. По его словам, вторжение России на Украину разрушит дело разоружения и нераспространения. «Это скользкий путь», — высказался он о происходящем. По мнению миллиардера, мир должен поддержать Украину. Он призвал мировой бизнес «отстоять суверенитет» Украины.

С осени 2021 года западные государства и Киев говорят о якобы готовящемся нападении России на Украину. При этом Кремль неоднократно опровергал подобные заявления, называя их безосновательными.

Алия Шарафутдинова
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