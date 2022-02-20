Аналитики объяснили рекордный ввоз наличной валюты российскими банками

Аналитики объяснили рекордный ввоз валюты российскими банками, в страну было ввезено около 4,97 миллиарда наличными, сообщают «Известия». Эксперты связывают это с угрозой западных санкций, которые могут спровоцировать сложности в безналичных расчетах.

Средний показатель ввоза составляет около двух миллиардов ежемесячно, соответственно, объем увеличился в 2,5 раза. Вес полученных финансовыми учреждениями стодолларовых купюр достиг 50 тонн. Отмечается, что большее количество наличности ввозилось только в конце марта 2020 года на фоне пандемии и во время кризиса 2014 года.

Специалисты напомнили, что на фоне обострения ситуации на востоке Украины Запад угрожает отключить Россию от международной системы платежей SWIFT, закрыть доступ к средствам Международного валютного фонда (МВФ) и ограничить доступ на финансовые рынки крупнейшим кредитным организациям.

Эксперты рассматривают отключение от SWIFT как маловероятный, наиболее пессимистичный сценарий. Аналитик «КСП Капитал» Михаил Беспалов полагает, что новые санкции способны привести к волатильности курса валюты и увеличить спрос на наличные.

Квалифицированный инвестор Центробанка Александр Коренев отмечает, что рестрикции против системообразующих российских банков усугубляют ситуацию, поскольку эта отрасль особенно нуждается в наличных долларах и евро в связи с большим количеством валютных вкладов населения.

«Кредитные организации готовятся к оттоку средств панически настроенного населения, поэтому есть закупка. В 2014 году подобное наблюдалось. В 2020 году из-за начавшейся пандемии люди также запасались деньгами», — добавил управляющий фонда CARF Андрей Сырчин.

Экономист Петр Заборцев пояснил, что в России сложилось твердое убеждение о наличной валюте как о защитной активе во время экономических потрясений, поэтому банки готовятся к резкому спросу.

Ранее стало известно, что международное рейтинговое агентство Fitch видит риск ужесточения санкций против России из-за ситуации вокруг Украины. Fitch по-прежнему не верит в полномасштабный конфликт между Москвой и Киевом, но допускает, что США могут принять существенные ограничительные меры, например — «запретить банкам и корпорациям совершать операции в долларах, ограничить доступ к международной платежной системе или ввести санкции, затрагивающие энергетический рынок».

