Fitch увидело риск ужесточения санкций против России

Международное рейтинговое агентство Fitch видит риск ужесточения санкций против России из-за ситуации вокруг Украины, об этом говорится в обзоре.

Fitch по-прежнему не верит в полномасштабный конфликт между Москвой и Киевом, но допускает, что США могут принять существенные ограничительные меры (например — «запретить банкам и корпорациям совершать операции в долларах, ограничить доступ к международной платежной системе или ввести санкции, затрагивающие энергетический рынок»).

Эксперты считают, что заметно повысился риск санкций, которые могут оказать давление на суверенные рейтинги страны и на рейтинги ее банков. В агентстве полагают, что больше всего на банковском секторе России скажутся санкции, которые могут ограничить возможности крупных госбанков проводить платежи в иностранных валютах.

Ранее стало известно, что страны Евросоюза рассматривают возможность исключения энергетического сектора из возможного пакета санкций против России, которые могут быть введены в случае эскалации ситуации вокруг Украины.