Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Fitch увидело риск ужесточения санкций против России

Fitch считает, что заметно повысился риск антироссийских санкций из-за Украины

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Международное рейтинговое агентство Fitch видит риск ужесточения санкций против России из-за ситуации вокруг Украины, об этом говорится в обзоре.

Fitch по-прежнему не верит в полномасштабный конфликт между Москвой и Киевом, но допускает, что США могут принять существенные ограничительные меры (например — «запретить банкам и корпорациям совершать операции в долларах, ограничить доступ к международной платежной системе или ввести санкции, затрагивающие энергетический рынок»).

Материалы по теме:
«Трудные времена проверяют тебя на прочность» Миллиарды из США вкладывают в Россию. Как это происходит в эпоху санкций?
«Трудные времена проверяют тебя на прочность»Миллиарды из США вкладывают в Россию. Как это происходит в эпоху санкций?
17 декабря
Цифровое величие. Как маленькая островная страна обогнала весь мир и первой создала деньги нового поколения
Цифровое величие.Как маленькая островная страна обогнала весь мир и первой создала деньги нового поколения
27 декабря

Эксперты считают, что заметно повысился риск санкций, которые могут оказать давление на суверенные рейтинги страны и на рейтинги ее банков. В агентстве полагают, что больше всего на банковском секторе России скажутся санкции, которые могут ограничить возможности крупных госбанков проводить платежи в иностранных валютах.

Ранее стало известно, что страны Евросоюза рассматривают возможность исключения энергетического сектора из возможного пакета санкций против России, которые могут быть введены в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Убийца московского туриста в Карачаево-Черкесии сдался полиции
Путин сохранил спокойный сон на фоне событий в Донбассе
Первая страна на Ближнем Востоке отменила все ограничения на въезд для туристов
В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс украинских спецназовцев
В российской воинской части избили солдат-срочников
Мужчина расстрелял оппонентов во время конфликта в Москве
Байден показал личный iPhone с президентской печатью
Россия уронила цены на золото
Собчак высмеяла украинского журналиста Гордона после его обращения к Путину
Fitch увидело риск ужесточения санкций против России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.