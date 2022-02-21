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Китай пообещал ввести санкции против США из-за продажи оружия Тайваню

Власти Китая введут санкции против компаний из США в ответ на продажу вооружений Тайваню

Фото: Kin Cheung / AP

Власти Китая введут санкции против американских компаний Lockheed Martin и Raytheon Technologies из-за продажи вооружений Тайваню. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова официального представителя МИД КНР Ван Вэньбиня.

По его словам, компании «на протяжении длительного периода» участвовали в поставках американского оружия. Пообещав ввести меры в ответ на это, Ван Вэньбинь подчеркнул: продажа вооружений Тайваню «нарушает принцип "одного Китая"» и «наносит серьезный ущерб суверенитету и интересам безопасности страны».

Речь идет о сделке, которую ранее одобрили власти США: согласно ей, Тайваню поставят технического оборудования на сумму 100 миллионов долларов. Среди прочего, Тайвань получит американские зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Правительство США опровергает концепцию «единого Китая», согласно которой Тайвань является его частью. В Пекине такую политику жестко критикуют, обещая принять «должные и эффективные меры» против Вашингтона.

Виктория Кондратьева
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