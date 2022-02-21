В Крыму прокомментировали признание Россией ДНР и ЛНР

Признание Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) является единственно верным решением, оно может положить конец геноциду в Донбассе. Так глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал решение президента России Владимира Путина о признании республик. Его цитирует РИА Новости.

«Это единственно возможное решение, которое в полной мере отражает общественный консенсус и соответствует высшим нормам морали, человечности и ценностям, связанным с защитой прав человека. Оно положит конец геноциду народа Донбасса и откроет новую главу в истории народных республик, в истории России», — заявил губернатор.

Он поздравил жителей республик и подчеркнул, что Украина «может винить в потере Донбасса, как и Крыма, только своих безмозглых правителей».

Ранее Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Об этом он заявил в ходе своего обращения к россиянам. Затем сразу после своей речи российский лидер подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.