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Президент Азербайджана прибыл в Россию

Президент Алиев прибыл с визитом в Москву

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Россию. Об этом сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

Отмечается, что Алиев прилетел в Москву вместе с супругой Мехрибан. В аэропорту «Внуково-2» их встретили заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) России Андрей Руденко и другие официальные лица.

Ранее стало известно, что во вторник, 22 февраля, Алиев проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Главы двух государств планируют подписать декларацию о союзническом взаимодействии, обсудить вопросы экономического и политического сотрудничества и реализацию соглашений между Ереваном, Баку и Москвой по Нагорному Карабаху.

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Алевтина Запольская
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