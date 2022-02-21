Президент Азербайджана прибыл в Россию

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Россию. Об этом сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

Отмечается, что Алиев прилетел в Москву вместе с супругой Мехрибан. В аэропорту «Внуково-2» их встретили заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) России Андрей Руденко и другие официальные лица.

Ранее стало известно, что во вторник, 22 февраля, Алиев проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Главы двух государств планируют подписать декларацию о союзническом взаимодействии, обсудить вопросы экономического и политического сотрудничества и реализацию соглашений между Ереваном, Баку и Москвой по Нагорному Карабаху.