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Россиянка отдохнула в ОАЭ и удивилась неоправданно завышенным ценам в Египте

Россиянка отдохнула в ОАЭ за 98 тысяч рублей и назвала его бюджетной альтернативой Египту

Фото: Nick Fewings / Unsplash

Россиянка отдохнула в ОАЭ и назвала курорт бюджетной альтернативой Египту. Мнение девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Как рассказала путешественница, изначально она планировала поехать в Египет, однако ее неприятно удивили неоправданно завышенные цены — путевка в пятизвездочный отель на неделю стоила 180 тысяч рублей на двоих. В итоге она купила тур в ОАЭ за 98 тысяч рублей.

По словам туристки, отпуск оставил приятные впечатления. Во-первых, ей понравился отель известной международной сети — она отметила чистые номера с красивым видом, зеленую территорию, множество фотозон и удобный для купания пляж. «Хоть мы и балованные красотами Красного моря, тут тоже было на что посмотреть: рыбки, целые семейства крабов, черепахи», — добавила девушка.

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Уровень сервиса путешественница оценила на «пять с плюсом». Любые просьбы гостей персонал исполнял «молниеносно», при этом не прося чаевых. «Если кто-то сейчас собирается в Египет, советую присмотреться к ОАЭ: цены вас удивят. Египет люблю всей душой, но вернусь, скорее всего, только осенью, когда будет снижение цен», — заключила россиянка.

Ранее в феврале туроператоры назвали стоимость путевок в ОАЭ в предстоящем весеннем сезоне. Минимальная цена недельного тура с перелетом МоскваАбу-Даби и проживанием в Шардже составила 76 тысяч рублей для двоих путешественников. Отпуск в отеле с большим количеством звезд обойдется двоим туристам от 101 тысячи рублей.

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Мария Гейн
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