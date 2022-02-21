Азербайджан объявил в розыск бывших президентов Армении

Военная прокуратура Азербайджана объявила в розыск экс-президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. Об этом заявил начальник отдела специальных расследований ведомства, старший советник юстиции Эмиль Тагиев, сообщает издание Haqqin.az.

По его словам, причиной преследования бывших лидеров Армении стало разжигание ими с февраля 1988 года межнациональной розни и ненависти, а также проведение в организациях и учреждениях в Нагорном Карабахе собраний работников армянской национальности.

«Поскольку они пропагандируют, что Карабах принадлежит армянам и в нем должны жить только армяне, а также призывают к выселению азербайджанцев с этой территории, поджогу их домов, они были привлечены к уголовной ответственности по соответствующим статьям Уголовного кодекса и объявлены в розыск», — объяснил Тагиев.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал условие заключения мирного соглашения с Арменией. Он заявил, что оно должно быть подписано на основе международных норм права и принципов с условием взаимного признания территориальной целостности стран, и призвал азербайджанцев не забывать «о зверствах, учиненных армянами».