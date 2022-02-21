Крупный банк обвинили в обслуживании коррупционеров и наркоторговцев

Крупный швейцарский банк Credit Suisse мог много лет обслуживать клиентов, замешанных в нарушении прав человека, коррупции и наркоторговле. Об этом говорится в расследовании Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и газеты The New York Times.

Материалы основаны на масштабной утечке данных о счетах: в нее попали данные о более чем 18 тысячах счетов, на которых в совокупности хранятся более 100 миллиардов долларов. Изучая их, журналисты пришли к выводу, что банк обсуживал «коррумпированных диктаторов, подозреваемых в военных преступлениях и торговле людьми, а также наркоторговцев и других преступников». Счета, данные которых попали в утечку, были открыты в Credit Suisse с 1940-х по 2010-е годы.

В Credit Suisse отвергли все обвинения. Там заявили, что опубликованные в СМИ статьи «основаны на неполной, неаккуратной или выборочной информации, вырванной из контекста». В банке добавили, что около 90 процентов счетов, которые фугируют в расследовании, закрыты или находились в процессе закрытия, а около 60 процентов были закрыты еще до 2015 года.

В расследовании также говорится, что семья нынешнего президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с 1998 года имела скрытое богатство в Европе.