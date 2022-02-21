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Лавров обсудил ситуацию на Украине с главой МИД Германии

Лавров призвал Германию склонить Киев к более конструктивной позиции в условиях кризиса

Фото: Russian Foreign Ministry / Reuters

Германия как участница «нормандского формата» должна оказать максимальное влияние на официальный Киев с целью побудить власти занять более конструктивную позицию в условиях текущего кризиса. К этому призвал Берлин глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с немецкой коллегой Анналеной Бербок. Его слова приводятся в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства.

Лавров обсудил с Бербок ситуацию на Украине. Он подчеркнул, что на Киеве лежит ответственность за наращивание эскалации в Донбассе и участившиеся вооруженные провокации, которые послужили толчком к началу эвакуации гражданского населения непризнанных республик в Россию. «Констатировано, что реализация Минских договоренностей остается единственным путем к достижению долгосрочного и устойчивого урегулирования внутриукраинского конфликта», — сообщили в МИД.

Ранее министр заявил, что Украина «при полном попустительстве западных партнеров» лишь имитирует переговорный процесс по Донбассу и сознательно нагнетает напряженность в регионе. Он отметил, что огонь по восточным территориям ведется из крупнокалиберных вооружений, запрещенных Минскими соглашениями.

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Виктория Кондратьева
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