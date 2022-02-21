Путин заявил об иждивенчестве Украины в отношении России

Иждивенчество стало преобладать во взаимоотношениях России и Украины. Об этом заявил президент России Владимир Путин в видеообращении к россиянам, трансляция ведется на телеканале «Россия 24».

«Вместо партнерства стало превалировать иждивенчество. Достаточно вспомнить банальное воровство газа. Добавлю, что в Киеве пытались использовать диалог с Россией для шантажа Запада», — заявил глава государства.

Путин также подчеркнул, что украинские власти изначально стали строить свое государство на отрицании всего, что ранее связывало Украину с Россией.

Ранее президент России провел внеочередное большое заседание Совета безопасности. На заседании обсуждался вопрос о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), после чего Путин пообещал, что примет окончательное решение 21 февраля. В ходе заседания все его члены поддержали признание независимости самопровозглашенных республик.

