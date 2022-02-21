Дочь Каневского преподнесла отцу подарок Dolce & Gabbana с его портретом

Дочь актера и ведущего телепередачи «Следствие вели...» Леонида Каневского преподнесла отцу подарок итальянского бренда Dolce & Gabbana, в котором россияне усмотрели его портрет. Пост опубликован в ее Instagram-аккаунте.

Художник по костюмам и дизайнер Наталья Каневская опубликовала ролик, в котором показала, как дарит родителю кожаный чехол люксовой марки для телефона. На размещенном кадре видно, что на изделии на фоне московского храма Василия Блаженного изображен человек в серой фуражке, лицо и наряд которого напоминают культовый образ Каневского.

«Я не фанат Dolce & Gabbana, но собираюсь собрать всю эту коллекцию! (...) Нашла в ЦУМе. Дисконт этот чехол на фоне Красной площади. То есть он еще и русский. Как мы раньше не замечали, — пошутила женщина. — Так и вижу, как [дизайнеры] Доменико [Дольче] и Стефано [Габбане] долгими холодными вечерами сидят в обнимку и смотрят "Следствие вели..." с Леонидом Каневским».

Подписчиков развеселила публикация женщины, о чем они принялись писать в многочисленных комментариях. «Класс», «Круто», «Мне нужен этот чехол, а еще сумку видела», «Это так мило и легендарно!», «Очень мило», «Так и было! Они точно просмотрели все выпуски, точно!», «Очень милый поступок», — высказались пользователи сети.

В январе россияне также усмотрели фигуру Леонида Каневского на новых сумках Dolce & Gabbana. Речь идет о сумке бордового цвета с короткими черными ручками, на которой изображены трое мужчин с усами и густыми бровями в одежде классического стиля и шляпах. Стоимость данного аксессуара составляет почти 197 тысяч рублей.