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Лавров поддержал слова Путина о геноциде в Донбассе

Глава МИД РФ Лавров назвал поддержку «неонацистского» режима в Киеве проявлением геноцида

Фото: пресс-служба МИД РФ

Поддержка западными странами действующего режима в Киеве — это проявление геноцида. Об этом заявил на заседании Совбеза России глава МИД России Сергей Лавров, комментируя слова российского президента Владимира Путина о геноциде в Донбассе, высказанные на переговорах с канцлером Германии Олафом Шольцем, передает РИА Новости.

«То, что сейчас пытаются поддерживать откровенно неонацистский, бандеровский режим в Киеве, — это проявление геноцида», — уточнил дипломат. Он отметил, что на заседании Совбеза были озвучены все аргументы в пользу признания независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Лавров также высказался о возможности дальнейших переговоров Москвы с Западом. «Дать два-три дня Западу, чтобы он одумался? Это дело, конечно, вкуса, но он, конечно же, не изменит свою позицию, это всем понятно», — уточнил он. Министр добавил, что нельзя продолжать смотреть на то, как «издеваются над нашими соотечественниками».

Ранее стало известно, что Путин пообещал объявить решение по вопросу признания ДНР и ЛНР позднее в понедельник, 21 февраля. «Я ваше мнение услышал, решение будет принято сегодня», — заявил он после выступления членов Совбеза.

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Виктория Кондратьева
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