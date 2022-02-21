Мужчина напал с ножом на громко слушавшую музыку россиянку

На Сахалине следователи возбудили новое уголовное дело против ранее судимого местного жителя, который попытался перерезать горло россиянке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Установлено, что потерпевшая пришла в гости к своим знакомым. Компания распивала спиртные напитки. Женщина включила громкую музыку. Подозреваемый неоднократно делал ей замечание и просил выключить звук, но в ответ услышал нецензурную брань.

Вспыхнула ссора, во время которой мужчина схватился за нож. Он нанес гостье удар в шею и проникающее колото-резаное ранение груди, повредив внутренние органы.

Сахалинку госпитализировали. Ей оказывают медицинскую помощь. Против нападавшего возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Мужчину отправили в СИЗО.