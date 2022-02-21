Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Крыму отреагировали на отказ США признать полуостров российским

Депутат парламента Крыма Шеремет: крымчанам не нужны признания со стороны американцев

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель отреагировал на отказ США признать полуостров российским. Его слова передает РИА Новости.

По словам Гемпеля, Крым является законной и неотъемлемой частью России. «И крымчанам не нужны признания и одолжения со стороны американцев», — добавил депутат.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не готов признать Крым частью России. В ответ депутат Госдумы России от крымского региона Михаил Шеремет назвал отказ США от признания Крыма и Донбасса предательством демократии.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Добровольцы из Крыма прибыли в Донбасс
Щербакова назвала самое сложное на Олимпиаде в Пекине
В российском регионе ввели режим ЧС из-за прибытия беженцев из Донбасса
Ребенок попал в прямой эфир и насмешил телезрителей
Ученые подтвердили существование гибридов омикрон- и дельта-штаммов
Москвичи вспомнили мягкие сиденья и деревянные вагоны в метро
В Крыму отреагировали на отказ США признать полуостров российским
Названо условие участия России в переговорах Киева с Донбассом
Задержан уволенный в январе министр обороны Казахстана
Блогерша похвасталась перелетом за полмиллиона рублей и стала посмешищем в сети
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.