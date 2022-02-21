В Крыму отреагировали на отказ США признать полуостров российским

Глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель отреагировал на отказ США признать полуостров российским. Его слова передает РИА Новости.

По словам Гемпеля, Крым является законной и неотъемлемой частью России. «И крымчанам не нужны признания и одолжения со стороны американцев», — добавил депутат.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не готов признать Крым частью России. В ответ депутат Госдумы России от крымского региона Михаил Шеремет назвал отказ США от признания Крыма и Донбасса предательством демократии.