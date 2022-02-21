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Стало известно об обстреле окраин Донецка со стороны ВСУ

Украинские силовики обстреляли окраины Донецка, в городе работает система оповещения

Фото: Press Service of the Ukrainian Ground Forces Command / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают окраины Донецка, грохот канонады слышно даже в противоположных районах города. Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру».

По его словам, разрывы снарядов слышны в Киевском, Куйбышевском, Кировском и Петровском районах Донецка. В городе работает система оповещения населения.

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Ранее стало известно, что в Донецке в результате обстрела со стороны украинских силовиков пострадали две школы — в Петровском и Киевском районах.

Ситуация в Донбассе обострилась 17 февраля. Киев и самопровозглашенные республики Донбасса обвиняют друг друга в нарушении перемирия, провокациях и обстрелах населенных пунктов. Власти Луганской и Донецкой народных республик 18 февраля объявили о массовой эвакуации мирных жителей на территорию Ростовской области.

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Дмитрий ПлотниковАлиса Реброва
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