Стало известно об обстреле окраин Донецка со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают окраины Донецка, грохот канонады слышно даже в противоположных районах города. Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру».

По его словам, разрывы снарядов слышны в Киевском, Куйбышевском, Кировском и Петровском районах Донецка. В городе работает система оповещения населения.

Ранее стало известно, что в Донецке в результате обстрела со стороны украинских силовиков пострадали две школы — в Петровском и Киевском районах.

Ситуация в Донбассе обострилась 17 февраля. Киев и самопровозглашенные республики Донбасса обвиняют друг друга в нарушении перемирия, провокациях и обстрелах населенных пунктов. Власти Луганской и Донецкой народных республик 18 февраля объявили о массовой эвакуации мирных жителей на территорию Ростовской области.