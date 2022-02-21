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Врач назвала способ восстановить голос после перенесенного омикрона

Врач Махмудова заявила, что после омикрона голос помогут восстановить увлажнители воздуха

Фото: Shutterstock

После перенесенного омикрон-штамма коронавируса голос могут помочь вернуть увлажнители воздуха. Такой способ восстановить связки назвала врач первой категории, оториноларинголог Аза Махмудова, передает ТАСС.

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«Важное условие для восстановления связок — достаточная увлажненность воздуха в помещении: для нормального функционирования слизистых нужна влажность больше 35-40, поэтому мы рекомендуем использовать увлажнители воздуха», — сказала врач.

Она объяснила, что омикрон-штамм вызывает поражение задней стенки глотки и спускается на голосовые связки, из-за чего они теряют свою эластичность и становятся рыхлыми. Подобные изменения приводят к частичной или полной потере голоса, объяснила Махмудова.

Ранее врач Владимир Зайцев назвал неожиданное последствие омикрон-штамма. По его словам, после него человек может охрипнуть или потерять голос. Медик заявил, что тем, у кого удалены миндалины, важно уделять больше внимания заботе о горле.

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Анастасия Шейкина
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