Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Россияне рассказали о своем отношении к 23 февраля

SuperJob: 36% россиян считают 23 февраля праздником для всех мужчин

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Россияне рассказали о планах и своем отношении к 23 февраля, пишет РБК со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы SuperJob.

Так, праздником для всех мужчин День защитника Отечества считают 36 процентов опрошенных, 45 процентов назвали его праздником только для военнослужащих. 13 процентов считают, что этот день — очередной выходной.

Большинство респондентов (76 процентов) заявили, что отдых по случаю 23 февраля продлевать за счет отпуска или отгулов не планируют, 9 процентов отметили, что еще не определились, а 12 процентов работают по сменному графику. Дополнительные выходные в основном не берут граждане от 45 лет. Опрос проводили с 9 по 17 февраля 2022 года по всей России. В нем приняли участие 1,6 тысячи человек.

Ранее россияне раскрыли свои самые желанные подарки на грядущие гендерные праздники. Выяснилось, что самыми распространенными желаниями среди мужчин оказались гаджеты, ноутбуки и компьютеры, товары для спорта, отдыха и хобби, а также одежда. В то же время женщины больше всего хотели бы получить в подарок ювелирные изделия, подарочные сертификаты, товары для ухода за собой и электронику.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин и Байден согласились встретиться в Европе
Китай начал работать над двойником корабля Илона Маска
Россияне рассказали о своем отношении к 23 февраля
Кулеба посчитал ошибкой отказ Украины от ядерного оружия
Невролог рассказала о симптомах острого поражения сосудов мозга
В Донбасс прибыли добровольцы из Крыма
Глава МИД Украины заявил об ущербе экономике от заявлений про «вторжение» России
Парень сдал ДНК-тест и узнал неожиданную правду о своей семье
Ученые назвали необходимое для продления жизни количество чашек кофе в день
В Сочи появится круглогодичный бальнеологический горный курорт
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.