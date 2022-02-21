Россияне рассказали о своем отношении к 23 февраля

Россияне рассказали о планах и своем отношении к 23 февраля, пишет РБК со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы SuperJob.

Так, праздником для всех мужчин День защитника Отечества считают 36 процентов опрошенных, 45 процентов назвали его праздником только для военнослужащих. 13 процентов считают, что этот день — очередной выходной.

Большинство респондентов (76 процентов) заявили, что отдых по случаю 23 февраля продлевать за счет отпуска или отгулов не планируют, 9 процентов отметили, что еще не определились, а 12 процентов работают по сменному графику. Дополнительные выходные в основном не берут граждане от 45 лет. Опрос проводили с 9 по 17 февраля 2022 года по всей России. В нем приняли участие 1,6 тысячи человек.

Ранее россияне раскрыли свои самые желанные подарки на грядущие гендерные праздники. Выяснилось, что самыми распространенными желаниями среди мужчин оказались гаджеты, ноутбуки и компьютеры, товары для спорта, отдыха и хобби, а также одежда. В то же время женщины больше всего хотели бы получить в подарок ювелирные изделия, подарочные сертификаты, товары для ухода за собой и электронику.