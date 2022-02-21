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МИД назвал атакой против России заявления посольства США о возможных терактах

Захарова заявила, что США оторвались от реальности, предупреждая о терактах в России

Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Посольство США ведет себя в отрыве от реальности, предупреждая своих граждан о возможных терактах на территории России. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала, передает РИА Новости.

«Сегодня это все уже похоже на настоящую такую информационную террористическую атаку (американских СМИ против России — прим. «Ленты.ру»). Вчера вы видели, наверное, совершенно в отрыве от реальности, от действительности начало себя вести посольство США в Москве, пугая россиян», — заявила дипломат.

21 февраля, представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле разбираются, поступили ли сигналы о возможных терактах на территории России от спецслужб США.

Ранее в американском посольстве заявили, что, согласно сообщениям СМИ, возможны нападения на ряд мест массового скопления людей в России: железнодорожные станции, метро и другие объекты. По словам дипломатов, в зоне риска Москва, Санкт-Петербург и районы вдоль границы с Украиной.

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Николай Чигасов
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