МИД назвал атакой против России заявления посольства США о возможных терактах

Посольство США ведет себя в отрыве от реальности, предупреждая своих граждан о возможных терактах на территории России. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала, передает РИА Новости.

«Сегодня это все уже похоже на настоящую такую информационную террористическую атаку (американских СМИ против России — прим. «Ленты.ру»). Вчера вы видели, наверное, совершенно в отрыве от реальности, от действительности начало себя вести посольство США в Москве, пугая россиян», — заявила дипломат.

21 февраля, представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле разбираются, поступили ли сигналы о возможных терактах на территории России от спецслужб США.

Ранее в американском посольстве заявили, что, согласно сообщениям СМИ, возможны нападения на ряд мест массового скопления людей в России: железнодорожные станции, метро и другие объекты. По словам дипломатов, в зоне риска Москва, Санкт-Петербург и районы вдоль границы с Украиной.