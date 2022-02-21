Посольство США объяснило предупреждение о возможных терактах в России

Посольство США в Москве объяснило свое предупреждение о существующей угрозе терактов на территории России. Соответствующее заявление диппредставительства приводит РИА Новости в понедельник, 21 февраля.

Как уточнили в ведомстве, выводы о возможности нападений на различные общественные объекты в России были сделаны дипломатами на основе появлявшейся в последнее время в СМИ информации о волне минирований в российских городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.

«Мы опубликовали предупреждение исходя из соображений безопасности и в русле наших обязательств предоставлять гражданам США четкую и своевременную информацию, чтобы они могли принимать взвешенные решения», — отметил пресс-секретарь американской дипмиссии Джейсон Ребхольц.

20 февраля американское диппредставительство разместило на своем сайте сообщение, в котором предупредило о терактах, которые якобы могут произойти в российских городах в ближайшее время. По данным дипломатов, которые ссылались на СМИ, возможны нападения на торговые центры, железнодорожные станции, станции метро, а также другие места массового скопления людей. Среди потенциальных целей атак были названы Москва и Санкт-Петербург, а также районы «повышенной напряженности» вдоль границы России и Украины.

В свою очередь, в Кремле пообещали разобраться, были ли сигналы от спецслужб США о возможных терактах, которые якобы могут произойти в России в ближайшее время.