Уставшая женщина приняла беременность за COVID-19

Жительница американского города Энглвуд, штат Нью-Джерси, постоянно чувствовала себя уставшей и решила, что у нее COVID-19. Однако, как сообщает Today, оказалось, что она приняла признаки беременности за симптомы болезни.

36-летняя Джо Энн МакКаскер постоянно чувствовала столь сильную усталость, что предположила, что заразилась коронавирусом. Когда женщина пожаловалась на симптомы врачу, тот сказал, что она находится на позднем сроке беременности. Пациентка узнала, что у нее редкое осложнение — приращение плаценты. Врачи сказали, что ее плацента проросла сквозь нижнюю часть матки и задела основные кровеносные сосуды и мочевой пузырь. Медикам пришлось созвать консилиум, чтобы решить, как спасти и мать и ребенка.

В ходе родов на 34-й неделе беременности, на четыре недели раньше срока, у пациентки началось кровотечение, и ей потребовалось переливание крови. Врачи удалили пациентке матку и плаценту, а также восстановили поврежденный мочевой пузырь. Ребенка удалось спасти, но ему пришлось провести несколько дней в отделении интенсивной терапии для новорожденных.

МакКаскер очнулась в реанимации на следующий день после родов. «Я чувствовала себя так, как будто меня переехал грузовик», — поделилась она. Женщина была так слаба, что даже не могла держать на руках новорожденного сына.

Пациентка поблагодарила мужа, который заботился о ней, когда она столкнулась с редким осложнением. Теперь и она, и ребенок восстанавливаются.

Приращение плаценты может вызвать обильные кровотечения и представляет опасность как для матери, так и для плода. Это редкое осложнение встречается в 0,17 процентах случаев беременности. Риск его возникновения увеличивается, если во время предыдущих родов женщине проводили кесарево сечение.

Ранее сообщалось, что молодая американка, не заметившая собственную беременность, приняла родовые схватки за спазмы при месячных. По ее словам, не было никаких оснований подозревать, что она скоро родит.