Женщина не заметила беременность и приняла родовые схватки за боль при месячных

Молодая американка, не заметившая собственную беременность, приняла родовые схватки за спазмы при месячных. Об этом пишет издание Daily Mirror.

22-летняя Викки рассказала о своем случае в программе телеканала TLC «Я не знала, что беременна». По ее словам, не было никаких оснований подозревать, что она скоро родит. У нее не прерывались месячные, и не увеличивался вес. Незадолго до родов она сбросила более 20 килограммов, хотя из-за гипергликемии ей приходилось есть пять раз в день. Кроме того, у женщины кисты в яичниках и она считала, что они затруднят зачатие.

Схватки начались, когда Викки была на работе. Она терпела боль до конца смены, а затем вместе с матерью поехала в больницу, где ее осмотрел врач. Первоначально он подозревал опухоль, однако вскоре понял, что имеет дело с неожиданными родами. По утверждению Викки, после этого известия она разволновалась еще сильнее, потому что продолжала курить во время беременности и могла причинить вред ребенку. Опасения были напрасны: новорожденная дочь оказалась совершенно здорова.

Ранее сообщалось, что мать восьмерых детей из Виктории, Австралия, внезапно родила девочек-близнецов. «У меня не было никаких признаков беременности. Иногда я уставала сильнее обычного, но не более того», — рассказала Энни в интервью.