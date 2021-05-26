Страдавшая от бесплодия женщина внезапно родила в ванной после вечеринки

Жительница валлийского города Суонси, Великобритания, страдавшая от бесплодия и не знавшая о том, что ей удалось забеременеть, внезапно родила сына в ванной после вечеринки. Об этом сообщает издание The Mirror.

Когда Карле Макферсон (Carla Macpherson) было 15 лет, врачи диагностировали у нее эндометриоз и сообщили, что она никогда не сможет иметь детей. Валлийка, которой сейчас 22 года, и ее возлюбленный — 24-летний электрик Джейден Матиас (Jaiden Mathias) — смирились с этим диагнозом. Тем не менее Макферсон регулярно делала противозачаточные инъекции.

В мае 2019 года валлийка отправилась на вечеринку с друзьями. «В тот вечер подруга принесла нам всем шоты с водкой, затем я выпила восемь коктейлей из водки с апельсиновым соком. Мы танцевали ночь напролет и отлично провели время», — рассказала Макферсон.

Под утро женщина вернулась в дом родителей ее возлюбленного. Там у нее сильно заболел живот. Макферсон решила, что у нее аппендицит. Она приняла обезболивающие и попыталась заснуть, но вскоре проснулась, крича от боли, и пошла в ванную. Валлийка была сильно напугана и не понимала, что происходит.

Через несколько минут она посмотрела вниз и увидела, что весь унитаз залит кровью. «Я почувствовала что-то между бедер, и вскоре появилась голова. Я начала звать Джейдена, облокотилась на стену и продолжила тужиться. Через несколько секунд Джейден прибежал и поймал ребенка», — рассказала валлийка.

Женщина родила мальчика весом 3,8 килограмма. Ребенка назвали Оскар (Oscar).

Макферсон и ее сына госпитализировали. В больнице их навестила ее 61-летняя мать Фиона (Fiona). «Она крепко обняла меня и сказала, что все будет хорошо, и что она будет помогать мне присматривать за ребенком. Но мы обе были в абсолютном шоке», — сказала молодая мать.

Врач объяснил, что ребенок располагался спиной к ее животу, поэтому она не ощущала толчков.

Позже у Макферсон диагностировали послеродовую депрессию и посттравматическое стрессовое расстройство. Она прошла необходимое лечение. Сейчас Оскару два года, он здоров и счастлив.