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Шойгу выступил за признание ДНР и ЛНР

Министр обороны Шойгу заявил о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР
Сергей Шойгу

Сергей Шойгу. Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

России необходимо признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). За это выступил министр обороны Сергей Шойгу на заседании Совбеза по вопросу признания республик, трансляция которого ведется на портале «Смотрим.ру».

«В этой ситуации нам не оставили выбора. Поэтому я однозначно говорю "да"», — подчеркнул глава Минобороны.

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что в случае отсутствия каких-либо подвижек в переговорах с Западом России будет необходимо признать самопровозглашенные ДНР и ЛНР.

21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик.

15 февраля депутаты Государственной Думы в ходе рейтингового голосования постановили немедленно обратиться к российскому президенту с вопросом о необходимости признания ДНР и ЛНР. За проект постановления о немедленном обращении к главе государства проголосовал 351 человек.

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Юлия Ямпольская
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