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Блогерша раскрыла способы вывести стойкие пятна пота

Юзерша показала, что пятна пота выводятся перекисью водорода и средством для мытья посуды

Фото: Pixabay

Жительница Австралии раскрыла способ избавиться от стойких пятен на одежде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram.

Блогерша Каролина Маккейли регулярно делится с подписчиками советами по уборке дома. В одном из последних роликов она рассказала, как вывести пятна пота, которые появляются на ткани. Свой лайфхак женщина показала на примере загрязнений, образовавшихся на матрасе.

На размещенных кадрах австралийка смешала во флаконе-спрее перекись водорода и средство для мытья посуды в пропорции два к одному и перемешала получившиеся средства. После этого юзерша распылила смесь на пятно пота и оставила впитываться на некоторое время. В конце она порекомендовала высушить его с помощью вентилятора.

Публикация пользовательница сети стала вирусной и набрала почти 40 тысяч лайков. Подписчики поблагодарили блогершу за действенный лайфхак в комментариях. «Замечательная рекомендация», «Боже, каждый твой ролик невероятно полезен!», «О, отличный совет!», «Спасибо!», «Действительно рабочий способ», «Никогда бы не додумалась», — высказывались они.

В декабре прошлого года Каролина Макколи раскрыла правильный способ стирки темных джинсов. Так, в первую очередь женщина порекомендовала выворачивать их наизнанку перед тем, как отправить в стиральную машину.

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Карина Черных
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