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Байден и Зеленский провели телефонный разговор

В Белом доме сообщили, что президент США Байден поговорил по телефону с Зеленским
Джо Байден

Джо Байден . Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден поговорил по телефону с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщили в Белом доме, передает ТАСС.

Переговоры состоялись с 22:05 до 22:40 по московскому времени. «Президент Байден провел телефонный разговор по защищенной линии с президентом Украины Зеленским», — отметили в Белом доме. Подробности переговоров не раскрываются.

Ранее Байден провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Разговор двух лидеров проходил по специальной защищенной линии. Беседа продолжалась 15 минут. В пресс-службе Белого дома не сообщили подробностей переговоров.

Марина Совина
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