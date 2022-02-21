Байден и Зеленский провели телефонный разговор

Президент США Джо Байден поговорил по телефону с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщили в Белом доме, передает ТАСС.

Переговоры состоялись с 22:05 до 22:40 по московскому времени. «Президент Байден провел телефонный разговор по защищенной линии с президентом Украины Зеленским», — отметили в Белом доме. Подробности переговоров не раскрываются.

Ранее Байден провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Разговор двух лидеров проходил по специальной защищенной линии. Беседа продолжалась 15 минут. В пресс-службе Белого дома не сообщили подробностей переговоров.