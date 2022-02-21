Премьер Японии объяснил свой разговор с Путиным по ситуации вокруг Украины

Премьер-министр Японии Фумио Кисида объяснил, зачем провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным по ситуации вокруг Украины. Об этом он рассказал, выступая в парламенте, передает ТАСС.

Кисида ответил на вопрос оппозиционного депутата, который усомнился в том, что разговор глав государств принес какие-либо результаты. Он заявил, что сейчас страны всего мира предпринимают усилия для снижения напряженности на Украине, и Япония не является исключением. «С этим осознанием я провел телефонные переговоры с президентом России Путиным. И с этой точки зрения переговоры имели смысл», — отметил он.

Японский премьер добавил, что в ходе беседы с главой России призвал его отказаться от изменения текущей ситуации силовым путем. Он также объяснил, что, по его мнению, ситуация вокруг Украины — это проблема не только для европейских стран, но и для всего международного сообщества, в том числе Азии.

17 февраля Кисида созвонился с Путиным и обсудил с ним ситуацию на Украине. Подробности телефонного разговора пока не раскрываются.

