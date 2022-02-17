Премьер Японии созвонился с Путиным

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в четверг, 17 февраля, созвонился с президентом России Владимиром Путиным и обсудил с ним ситуацию на Украине. Об этом со ссылкой на агентство Kyodo сообщает ТАСС.

Отмечается, что подробности телефонного разговора пока не раскрываются.

Kyodo указывает, что перед состоявшейся беседой Кисида принял участие в пресс-конференции, в ходе которой он призвал международное сообщество содействовать снижению напряженности вокруг ситуации на Украине. «Нам следует прилагать усилия для снижения напряженности, учитывая наши отношения с Россией», — заявил премьер.

14 февраля Кисида на заседании руководства правящей Либерально-демократической партии отметил, что Япония готова ввести гораздо более жесткие санкции, чем в 2014 году. Он уточнил, что представители кабмина готовят детальный план ограничений для российских физических и юридических лиц на случай «вторжения» России на Украину.