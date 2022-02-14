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Японское правительство заявило о масштабном проекте санкций против России

Японский премьер Кисида заявил, что кабмин готов ввести санкции в случае «агрессии» России

Фото: Yoshikazu Tsuno / Reuters

Япония готова ввести гораздо более жесткие санкции, чем в 2014 году, представители кабмина готовят детальный план ограничений для российских физических и юридических лиц на случай «вторжения» России на Украину, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида на заседании руководства правящей Либерально-демократической партии 14 февраля, сообщает газета Nikkei.

«Мы координируем действия с США и ЕС в случае [российской агрессии в отношении Украины и масштабного введения экономических] санкций против России», ー заявил премьер-министр. Он уточнил, что все будет зависеть от действий союзников по «Большой семерке».

Кисида также добавил, что японский проект санкций в дальнейшем может быть ужесточен. На данный момент правительством заявлены санкции в отношении финансового, энергетического и оборонного сектора.

5 февраля стало известно, что японское правительство, несмотря на призывы США о рассмотрении введения антироссийских экономических санкций, не собирается угрожать применением превентивных ограничений «до того момента, как вторжение России действительно произойдет».

Представители кабинета министров Японии, в частности глава МИД Есимаса Хаяси и генеральный секретарь кабмина Хирокадзу Мацуно, ранее отказывались комментировать вопросы о возможных мерах со стороны Токио в случае эскалации конфликта ввиду отсутствия прямых доказательств «российской агрессии» в отношении Украины.

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Дмитрий Сотак
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