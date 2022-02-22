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Словения призвала предоставить Украине перспективу членства в ЕС

Премьер Словении Янша осудил признание ДНР и ЛНР и призвал включить Украину в ЕС
Янез Янша

Янез Янша. Фото: Geert Vanden Wijngaert / Reuters

Премьер-министр Словении Янез Янша осудил признание Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) независимыми государствами. Он также назвал этот шаг вопиющим нарушением международного права. Цитату Янши приводит РИА Новости.

По его мнению, теперь страны Евросоюза должны предложить Украине перспективу полного членства, включив ее в свой состав.

«Российское признание двух сепаратистских территорий Украины является вопиющим нарушением международного права, Будапештского и Минских соглашений. Словения осуждает этот незаконный шаг», — подчеркнул премьер.

Президент России Владимир Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР 21 февраля. По его словам, такое решение было принято в связи с тем, что Киев «пытается вновь организовать в Донбассе блицкриг, как это уже было в 2014 и 2015 годах». «Убийства мирных жителей, блокада, издевательства над людьми (...) не прекращаются. Как у нас говорят, конца и края этому не видно», — отметил глава государства. При этом он подчеркнул, что Россия «сделала все для сохранения территориальной целостности Украины», однако эти попытки оказались тщетны, поскольку «суть самого режима» на Украине не меняется.

Виктория Кондратьева
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