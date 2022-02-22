Словения призвала предоставить Украине перспективу членства в ЕС

Премьер-министр Словении Янез Янша осудил признание Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) независимыми государствами. Он также назвал этот шаг вопиющим нарушением международного права. Цитату Янши приводит РИА Новости.

По его мнению, теперь страны Евросоюза должны предложить Украине перспективу полного членства, включив ее в свой состав.

«Российское признание двух сепаратистских территорий Украины является вопиющим нарушением международного права, Будапештского и Минских соглашений. Словения осуждает этот незаконный шаг», — подчеркнул премьер.

Президент России Владимир Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР 21 февраля. По его словам, такое решение было принято в связи с тем, что Киев «пытается вновь организовать в Донбассе блицкриг, как это уже было в 2014 и 2015 годах». «Убийства мирных жителей, блокада, издевательства над людьми (...) не прекращаются. Как у нас говорят, конца и края этому не видно», — отметил глава государства. При этом он подчеркнул, что Россия «сделала все для сохранения территориальной целостности Украины», однако эти попытки оказались тщетны, поскольку «суть самого режима» на Украине не меняется.