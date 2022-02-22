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Блинкен назвал признание ДНР и ЛНР атакой на суверенитет Украины

Госсекретарь США Блинкен назвал признание ДНР и ЛНР атакой на суверенитет Украины

Фото: Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик атакой на суверенитет Украины. Его цитирует ТАСС.

Блинкен заявил, что это решение представляет собой полный отказ России от обязательств в рамках Минских соглашений. «Оно напрямую противоречит приверженности России дипломатии, о которой она говорила, и это является четкой атакой на суверенитет и территориальную целостность Украины», — заявил Блинкен.

Он подчеркнул, что у международного сообщества есть право не признавать новое государство, «созданное за счет угрозы применения силы», а также обязательство не нарушать границы другого государства.

1 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. До этого главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать независимость республик.

Марина Совина
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