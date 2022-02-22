ЕС выразил признательность ФРГ за остановку сертификации «Северного потока-2»

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель выразил признательность ФРГ за решение по остановке сертификации газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает ТАСС.

«Я приветствую решение Германии, делающее наш ответ еще более сильным, по остановке сертификации газопровода "Северный поток-2". Об этом много раз просили страны — члены ЕС и США», — сказал Боррель.

О срочной приостановке сертификации 22 февраля заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Он подчеркнул, что европейское сообщество не может принять и примириться с позицией России по поводу ДНР и ЛНР, поэтому вынуждено реагировать. Позднее глава Минэкономики ФРГ Робер Хабек подчеркнул, что Европа должна стремиться искать другие источники природного газа, так как больше не может доверять поставкам из России.

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.

После признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), ряд западных стран пошли на введение новых пакетов санкций против Москвы, критикуя ее за принятое решение.