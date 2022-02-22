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В Британии предрекли России суровые последствия из-за признания ДНР и ЛНР

Постпред Британии при ООН заявила, что РФ ждут суровые последствия за признание ДНР и ЛНР
Барбара Вудворд и Линда Томас-Гринфилд

Барбара Вудворд и Линда Томас-Гринфилд. Фото: Carlo Allegri / Reuters

Постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд предрекла РФ суровые последствия из-за признания независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Она заявила об этом во время заседания Совбеза, трансляция которого ведется на YouTube-канале ООН.

«Действия, которые Россия сегодня избрала, будут иметь суровые и далеко идущие последствия», — пояснила Вудворд.

Она добавила, что ситуация отразится на суверенитете и территориальной целостности Украины и международном праве.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с ДНР и ЛНР. По словам президента, решение было принято в связи с тем, что Киев «пытается вновь организовать на Донбассе блицкриг, как это уже было в 2014-и и 15-м годах».

Марина Совина
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