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Движение бронетехники по Киеву сняли на видео

В Киеве местный житель снял на видео движение бронетехники в направлении Харькова

В Киеве замечена бронетехника, движущаяся в направлении Харькова. Видео, снятое местным жителем из окна, опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель».

По данным канала, над городом также были замечены вертолеты.

«Вот так оно выглядит: начало. Вроде как 21 февраля, время часов 11-12... Разбудил нас гул», — сказал автор видео.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении озвучит официальную реакцию Киева на решение президента России Владимира Путина о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.

Марина Совина
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