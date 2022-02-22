В России призвали не подсказывать Лукашенко решения по ДНР и ЛНР

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко не стоит подсказывать решения по ситуации вокруг признания ДНР и ЛНР Россией, считает член комитета Совфеда по международным делам и сенатор от Крыма Сергей Цеков. Об этом политик заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Цеков выразил надежду на то, что Лукашенко сам отреагирует на признание Россией Донецкой и Луганской народных республик в ближайшее время. Подталкивать его к этому не стоит, добавил сенатор от Крыма.

«Я надеюсь, что Лукашенко отреагирует. Это было бы правильно с учетом нынешней ситуации, с учетом того, что происходит с Белоруссией и тех заявлений, которые делал Лукашенко. Но Александр Григорьевич есть Александр Григорьевич. Он принимает решения самостоятельно и подсказывать ему не надо и требовать от него тоже», — поделился Цеков.

О том, что Россия признает независимость ДНР и ЛНР, стало известно в понедельник, 21 февраля. Президент России Владимир Путин принял такое решение в связи с тем, что Киев «пытается вновь организовать в Донбассе блицкриг, как это было в 2014 и 2015 годах». Позже член Совфеда Сергей Цеков заявил, что решение о признании независимости ДНР и ЛНР станет не последним из шагов по уменьшению угрозы, исходящей со стороны Украины.