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Китай уличил США в сдерживании развития Пекина

МИД КНР заявил, что новая стратегия США в Индо-Тихоокеанском регионе бросает вызов Пекину

Фото: Tiziana Fabi / Reuters

Новая стратегия США в Индо-Тихоокеанском регионе направлена на сдерживание развития Пекина и бросает вызов Китаю. В этом уличил Вашингтон глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с американским госсекретарем Энтони Блинкеном, передает РИА Новости.

Глава китайского МИД назвал ошибкой попытки Вашингтона использовать Тайвань для влияния на Пекин. «Попытка США включить использование Тайваня для контроля над Китаем в свою региональную стратегию, очевидно, является явным ошибочным сигналом по сдерживанию Китая», — заявил он.

Ван И также добавил, что призывы ряда американских политиков к усилению конкуренции с Китаем могут перерасти в полномасштабную конфронтацию между Пекином и Вашингтоном.

Ранее постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь отреагировал на признание Москвой независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Он отметил, что Китай призывает все стороны в ситуации вокруг Украины проявлять сдержанность и избегать эскалации, а также продолжить диалог и консультации.

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Виктория Кондратьева
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