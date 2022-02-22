Китай уличил США в сдерживании развития Пекина

Новая стратегия США в Индо-Тихоокеанском регионе направлена на сдерживание развития Пекина и бросает вызов Китаю. В этом уличил Вашингтон глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с американским госсекретарем Энтони Блинкеном, передает РИА Новости.

Глава китайского МИД назвал ошибкой попытки Вашингтона использовать Тайвань для влияния на Пекин. «Попытка США включить использование Тайваня для контроля над Китаем в свою региональную стратегию, очевидно, является явным ошибочным сигналом по сдерживанию Китая», — заявил он.

Ван И также добавил, что призывы ряда американских политиков к усилению конкуренции с Китаем могут перерасти в полномасштабную конфронтацию между Пекином и Вашингтоном.

Ранее постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь отреагировал на признание Москвой независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Он отметил, что Китай призывает все стороны в ситуации вокруг Украины проявлять сдержанность и избегать эскалации, а также продолжить диалог и консультации.