ООН заявила о риске масштабного конфликта на Украине

Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло заявила о риске масштабного конфликта на Украине. По ее словам, его необходимо предотвратить любой ценой. Об этом сообщает РИА Новости.

«Следующие часы и дни будут критическими <...> Я могу заверить вас в полной приверженности генерального секретаря усилиям по дипломатическому урегулированию нынешнего кризиса», — отметила она.

Ранее сообщалось, что срочное заседание Совбеза ООН на фоне признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) запланировано на 5:00 22 февраля. С призывом срочно созвать заседание СБ ООН на фоне признания Москвой независимости республик Донбасса выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.