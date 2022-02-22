Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

ООН заявила о риске масштабного конфликта на Украине

Замгенсека ООН Ди Карло заявила, что риск масштабного конфликта на Украине реален

Фото: Yana Paskova / Reuters

Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло заявила о риске масштабного конфликта на Украине. По ее словам, его необходимо предотвратить любой ценой. Об этом сообщает РИА Новости.

«Следующие часы и дни будут критическими <...> Я могу заверить вас в полной приверженности генерального секретаря усилиям по дипломатическому урегулированию нынешнего кризиса», — отметила она.

Ранее сообщалось, что срочное заседание Совбеза ООН на фоне признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) запланировано на 5:00 22 февраля. С призывом срочно созвать заседание СБ ООН на фоне признания Москвой независимости республик Донбасса выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
МИД России назвал предсказуемой реакцию Запада на признание ДНР и ЛНР
Россиянка побывала в Доминикане и назвала продажных женщин главным колоритом
В США заявили о «разорвавшем в клочья» Минские соглашения Путине
ООН заявила о риске масштабного конфликта на Украине
Россиянам запретят выбрасывать старые компьютеры на помойку
В Госдепе заявили о стремлении России к «войне»
Совбез ООН приступил к обсуждению ситуации вокруг Украины
Япония отреагировала на признание Россией ДНР и ЛНР
В США заявили о возможном ухудшении ситуации на Украине без предупреждения
82-килограммовая женщина похудела на 22 килограмма и раскрыла секрет успеха
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.