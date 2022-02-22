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Раскрыто время срочного заседания Совбеза ООН из-за признания ДНР и ЛНР

Срочное заседания СБ ООН из-за признания РФ ДНР и ЛНР запланировано на 5:00 22 февраля

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Срочное заседание Совбеза ООН на фоне признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) запланировано на 5:00 22 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в постпредстве России.

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал срочно созвать заседание Совбеза ООН из-за признания РФ независимости республик. «Украина требует созвать заседание Совбеза ООН в связи с <...> действиями Российской Федерации. Соответствующее обращение уже передано в Совбез», — написал он.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.

До этого главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать независимость республик. Пушилин попросил президента рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве, предусмотрев сотрудничество в сфере обороны.

Марина Совина
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