Останки 61-летней женщины нашли спустя два года после смерти

В Лондоне, Великобритания, в квартире 61-летней женщины нашли ее останки спустя два года после смерти. Об этом сообщает Daily Mail.

Соседи заметили странный запах и пожаловались на него домовладельцу еще в 2019 году. Они стали все больше беспокоиться, когда в почтовом ящике женщины, которая, по их словам, задолжала тысячи фунтов за аренду, начали скапливаться письма, а в 2020 году на двери квартиры появилось уведомление о принудительном входе для проверки газа.

Одна из местных жительниц рассказала, что подложила полотенце в щель под дверью квартиры соседки, чтобы остановить распространение неприятного запаха.

В пятницу, 18 февраля, жильцы дома обратились в полицию. Вскоре на вызов приехали стражи правопорядка, взломали дверь в квартиру и обнаружили останки женщины. «Они сказали мне, что она практически превратилась в скелет, и попросили подтвердить ее национальность», — рассказала журналистам соседка усопшей.

Ранее сообщалось, что в японском городе Кадома, расположенном на острове Хонсю, в одном из кондоминиумов обнаружили скелет одинокого мужчины. Сотрудники полиции начали расследование — по их данным, с момента его смерти прошло пять лет.