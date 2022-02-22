Рыбаки уснули в лодке и проснулись из-за нападения агрессивного крокодила

На Северной территории Австралии крокодил разбудил и напугал уснувших в лодке рыбаков. Об этом сообщает Daily Star.

В пятницу, 18 февраля, Джейсон Чарльз и его друг Дэвид Мигл отправились на рыбалку. В субботу, примерно в пять утра, Чарльз проснулся от того, что кто-то толкал лодку, на которой они спали. Вскоре мужчина увидел крокодила, который, по его словам, был очень агрессивным и большим.

Хищник вцепился зубами в крышку, которая закрывала мотор, и попытался ее оторвать. На месте укуса даже остались следы зубов. В какой-то момент крокодил прекратил терзать крышку и замер. Казалось, будто рептилия собирается запрыгнуть в лодку и напасть на них. Тогда Чарльз перешел на другую часть лодки, чтобы тот край перевесил, и крокодил не смог допрыгнуть.

В итоге рыбакам удалось отплыть от хищника, а тот не стал их преследовать. «Мы были очень напуганы, поэтому выкурили пару сигарет, как только оказались в безопасности», — признался Чарльз.

Ранее сообщалось, что на Северной территории Австралии крокодил бросился на женщину и попал на видео. Крокодил подплыл вплотную к лодке и какое-то время смотрел на женщину, а потом неожиданно подпрыгнул и бросился на нее в попытке укусить.