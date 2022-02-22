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Крокодил заживо съел купавшегося в реке мужчину на глазах у его друзей

Мужчина решил искупаться в реке после сбора пальмовых листьев и погиб в пасти крокодила

Фото: Shutterstock

Крокодил в индонезийской провинции Северный Калимантан заживо съел купавшегося в реке мужчину на глазах у его друзей. Об этом сообщает Daily Mail.

51-летний мужчина по имени Лютер решил искупаться в реке после сбора пальмовых листьев. Неожиданно на него напал четырехметровый крокодил.

Мужчина попытался отбиться от рептилии, но та утащила его под воду, и в итоге он погиб в пасти крокодила. Ставшие очевидцами нападения друзья индонезийца отчаянно пытались отпугнуть хищника.

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Они сообщили о произошедшем местным властям. Спасатели с привлечением военных и полиции организовали поиски пропавшего, но безуспешно.

Подполковник Три Прио Утомо заявил: «Наши действия ограничивает характер местности и неподходящая экипировка, но мы делаем все возможное для того, чтобы разыскать жертву».

Руководство плантации установило для жителей близлежащей деревни таблички с рекомендацией не приближаться к воде.

Ранее сообщалось, что пациент психиатрической больницы в Масвинго, Зимбабве, сбежал из клиники, угодил в пасть крокодила, когда пересекал кишащую крокодилами реку Тугви, и погиб. Рептилия утащила мужчину под воду.

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Алиса Дмитриева
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