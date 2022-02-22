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Космический грузовик пристыковался к МКС с помощью руки-манипулятора

Американский корабль Cygnus пристыковался к МКС с помощью руки-манипулятора Canadarm2

Фото: NASA

Американский грузовой корабль Cygnus пристыковался к Международной космической станции (МКС) в понедельник, 21 февраля. Стыковку корабля осуществили с помощью руки-манипулятора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию стыковки на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА).

Cygnus пристыковался к станции в 15:02 по Москве. Астронавты НАСА Раджа Чарри и Кайла Бэррон, которые входят в экипаж МКС, подвели корабль к шлюзовому люку модуля Unity с помощью руки-манипулятора Canadarm2.

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Корабль корпорации Northrop Grumman доставил на МКС более 3,7 тонны грузов. На борту Cygnus находится продовольствие, запчасти и оборудования для исследований. Также космический грузовик доставил оборудование для изучения старения кожи в условиях невесомости, действия лекарств на опухоли, а также новую систему выращивания растений на орбите.

Запуск корабля с помощью ракеты-носителя Antares состоялся 19 февраля с космодрома на острове Уоллопс. Отстыковку корабля планируют совершить в мае. Cygnus сгорит в плотных слоях атмосферы после того, как отделится от станции с грузом отходов и мусора.

В феврале стало известно, что эксплуатацию МКС планируют продолжить до 2030 года. После этого станцию затопят в Точке Немо.

В январе 2021 года представитель НАСА сообщил, что Cygnus доставит компоненты для пополнения запасов воздуха после утечки на МКС.

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Даниил Иринин
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