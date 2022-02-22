Жена cкандального телеведущего показала детскую их будущего ребенка

Известный российский телеведущий и шеф-повар Константин Ивлев вместе с женой, блогером Валерией Ивлевой, ждут появления дочери и готовят для нее отдельную комнату. Ремонт в помещении для будущего ребенка показала беременная супруга скандальной знаменитости в сторис в своем Instagram.

Детская расположена на втором этаже особняка пары. В просторной комнате несколько окон, из которых поступает много света, а стены оформлены в розовом цвете. По словам Ивлевой, в помещении также появятся детали голубого цвета и расписанная вручную мебель. Она также рассказала о планах установить вдоль одной из стен шкаф с белыми ручками и загородить радиаторы решетками.

Ивлева сделала акцент на светильнике с неоновой подсветкой в виде сидящей на полумесяце феи и на обоях с фосфорными элементами, которые будут светиться в темноте. Однако, по словам девушки, ремонт в комнате еще не закончен — финальную версию детской Ивлева пообещала показать позже в своем Instagram.

Ранее американский дизайнер посоветовала не учитывать интересы детей при ремонте в их комнатах. По мнению специалиста, такие интерьеры быстро устаревают. Чтобы сэкономить средства, эксперт предложила сделать упор на нейтральные тона и универсальную мебель, которая прослужит многие годы.