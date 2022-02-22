В МИД прокомментировали возможность создания военных баз России в ДНР и ЛНР

При необходимости Россия может разместить свои военные базы на территориях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко на пленарном заседании Государственной думы, передает РИА Новости .

«Пока ни о каких базах разговора не шло. Но при необходимости сделаем, будет сделано все, что нужно. Договор это предусматривает», — сообщил дипломат. Также в комментарии агенстсву «Интерфакс» Руденко заявил, что договор России с ДНР и ЛНР предусматривает военную помощь республикам со стороны Москвы.

«Договор оговаривает намерение сторон взаимодействовать в области внешней политики, в деле защиты суверенитета, территориальной целостности и обеспечения безопасности», — отметил Руденко. Он добавил, что республики могут предоставить России право на создание, использование и совершенствование военной инфраструктуры и военных баз на своей территории.

Ранее стало известно, что Народные Республики Донбасса ратифицировали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Россией. В парламентах обеих республик решение было принято единогласно — «за» проголосовали 87 депутатов в ДНР и 46 парламентариев в ЛНР.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал приказы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Свое решение глава государства объяснил попытками Киева «вновь организовать на Донбассе блицкриг, как это уже было в 2014 и 2015 годах». Также президент подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.