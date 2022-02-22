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Раскрыты подробности состояния госпитализированной Татьяны Дорониной

Кехман оценил состояние госпитализированной с COVID-19 Дорониной как хорошее
Татьяна Доронина

Татьяна Доронина. Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Гендиректор МХАТ имени Горького Владимир Кехман раскрыл подробности состояния госпитализированной народной артистки СССР и президента театра Татьяны Дорониной. Его слова приводит MK.RU.

В настоящее время 88-летняя актриса находится в Центральной клинической больнице (ЦКБ). Туда она была переведена из санатория в Барвихе, в котором проживала последнее время.

«Мы должны были ее сегодня забрать из больницы и отправить в Барвиху, но врачи попросили нас подождать до пятницы, хотят понаблюдать за ней. <...> Когда подтвердился COVID-19, она ни в какую не соглашалась лечь в больницу, пришлось уговорить», — рассказал Кехман.

Он отметил, что сейчас у Дорониной отрицательный результат ПЦР-теста. Гендиректор МХАТ имени Горького оценил ее самочувствие как хорошее.

Во вторник, 22 февраля, стало известно, что Татьяна Доронина была госпитализирована с коронавирусом. Утверждалось, что актриса попала в больницу давно. Состояние здоровья пациентки стабильное, но осложняется сопутствующими заболеваниями. Врачи продолжают наблюдать за народной артисткой.

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Сергей Равин
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