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Байден пригрозил санкциями против российских элит

Байден заявил, что США введут санкции против российских элит и членов семей

Фото: Globallookpress.com

Президент США Джо Байден пригрозил в ближайшее время ввести санкции против российских элит. Об этом сообщает РИА Новости.

«С завтрашнего дня, в предстоящие дни мы продолжим, мы введем санкции против российских элит и членов семей. Они разделяют коррупционную опасность политики Кремля и разделят их боль», — заявил американский президент.

Ранее он заявил, что Россия якобы начала «вторжение» на Украину. По словам Байдена, признанием Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) она создает обоснование для того, чтобы произвести захват еще большей территории.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР и поручил Вооруженным силам страны обеспечить поддержание мира в республиках. После этого ряд западных стран пошли на введение новых пакетов санкций против Москвы и раскритиковали ее за принятое решение.

Марина Совина
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