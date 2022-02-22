Евросоюз анонсировал новые санкции против России при эскалации на Украине
Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что при эскалации конфликта вокруг Украины Россию ожидают новые санкции, сообщает РИА Новости.
Боррель анонсировал новые санкции против России и заявил, что их расширят при обострении кризиса на Украине. Кроме того, меры введут и против Белоруссии. Евросоюз полагает, что «история еще не закончилась», поэтому внимательно наблюдает за действиями Белоруссии, которая помогает и поддерживает Россию.
«Я готов предложить расширение критериев для включения тех, кто поддерживает или получает преимущества от российского правительства. Я имею ввиду олигархов», — заявил Боррель по итогам неформальной встречи глав МИД.
Глава дипломатии ЕС добавил, что санкции являются только частью ответа союза. «Дипломатические усилия продолжатся для того, чтобы избежать войны в центре Европы», — заключил он.
Ранее стало известно, что Евросоюз введет санкции против 351 депутата Госдумы, которые голосовали за признание ДНР и ЛНР. Меры также примут против 27 физлиц и юрлиц.
Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.