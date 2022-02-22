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Евросоюз анонсировал новые санкции против России при эскалации на Украине

ЕС расширит санкции против России и введет их против Белоруссии при эскалации на Украине
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что при эскалации конфликта вокруг Украины Россию ожидают новые санкции, сообщает РИА Новости.

Боррель анонсировал новые санкции против России и заявил, что их расширят при обострении кризиса на Украине. Кроме того, меры введут и против Белоруссии. Евросоюз полагает, что «история еще не закончилась», поэтому внимательно наблюдает за действиями Белоруссии, которая помогает и поддерживает Россию.

«Я готов предложить расширение критериев для включения тех, кто поддерживает или получает преимущества от российского правительства. Я имею ввиду олигархов», — заявил Боррель по итогам неформальной встречи глав МИД.

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Глава дипломатии ЕС добавил, что санкции являются только частью ответа союза. «Дипломатические усилия продолжатся для того, чтобы избежать войны в центре Европы», — заключил он.

Ранее стало известно, что Евросоюз введет санкции против 351 депутата Госдумы, которые голосовали за признание ДНР и ЛНР. Меры также примут против 27 физлиц и юрлиц.

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.

Марина Совина
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