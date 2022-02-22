Оценен риск боестолкновений российских и украинских военных на границе ДНР и ЛНР

На линии соприкосновения могут продолжиться военные инциденты и обстрелы, как это происходило раньше, но дислокация российских сил у границ Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) создает серьезные риски эскалации. Так вероятность боестолкновений между российскими и украинскими военнослужащими оценил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов в беседе с «Лентой.ру».

При этом политолог заявил, что российское военное присутствие в ДНР и ЛНР, напротив, может стабилизировать ситуацию в Донбассе. Специалист назвал это единственным, но существенным плюсом в сложившейся ситуации.

«Одно дело вести перестрелку с ополченцами, к этому привыкли, это стало своего рода ритуалом. А другое дело провоцировать российские вооруженные силы. Я думаю, что Украина едва ли на это пойдет», — объяснил специалист, выразив надежду, что российские военнослужащие также не пойдут на эскалацию.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. Российский лидер также подписал указы, в которых поручил Вооруженным силам страны обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР.

Ситуация в Донбассе резко обострилась 17 февраля. Самопровозглашенные республики и Киев обвиняют друг друга в многочисленных нарушениях перемирия. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация и организована массовая эвакуация жителей в Россию. По оценкам Кремля, ситуация на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума.