Курс евро превысил 91 рубль

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже вырос на 0,97 процента к закрытию предыдущей сессии и достиг 91,2 рубля. В последний раз он находился выше 91 рубля 26 апреля 2021 года.

На момент написания новости евро стоил 91,05 рубля (плюс 0,90 процента).Курс доллара поднялся до 80,3 рубля (плюс 0,77 процента).

Открытие российского фондового рынка во вторник, 22 февраля, началось со снижения основных индексов. К 10:00 по московскому времени индекс Мосбиржи упал на 7,28 процента, а РТС — на 8,38 процента.

Цена нефти Brent находится на уровне 97 долларов за баррель. В последний раз стоимость Brent превышала 97 долларов за баррель в сентябре 2014 года.

Ранее, 21 февраля, президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. Ранее тем же днем главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать независимость республик.